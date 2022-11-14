Onur Şener'in katilleri için 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' istendi
İstekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle katledilen müzisyen Onur Şener'in katilleri için başsavcılık 'ağırlaştırılmış müebbet' istedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kırık cam bardakla boynuna aldığı darbe sonucu ölen şarkıcı Şener'in katil zanlıları, "canavarca hisle insan öldürmek"le suçlandı.
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında çıkan tartışmada, müzisyen Onur Şener'in boynundan aldığı kırık cam bardak darbesiyle öldürülmesi olayında, 5 şüpheli için "canavarca hisle insan öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Ankara Cumhuriyet Savcısı Şahin Kaplan'ın hazırladığı iddianame, 11 Kasım Cuma günü Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
İddianameye göre, şüpheliler İlker K, Ali G, Semih S, Jale E. ve Gözde G, olayın yaşandığı 2 Ekim'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gitti. Müzik programı saat 01.00'de biten maktul Şener, daha sonra bir arkadaşının doğum günü nedeniyle yeniden sahneye gelerek orkestra ekibi olmadan şarkı söylemeye devam etti.
BARDAĞI SAVURMAYA DEVAM ETTİ
Bu esnada şüphelilerden İlker K, sahneye gelerek istek parçası nedeniyle Şener ile tartışmaya başladı. Eğlence merkezindeki diğer müşteriler ikili arasında kavga çıkmasına engel oldu.
Bunun üzerine şüpheli İlker K. ve diğer şüpheliler bardaklarıyla dışarı çıktı. Bir süre sonra işyerinden ayrılan maktul Şener ve şüphelilerin ikinci kez tartışmaları kavgaya dönüştü.
Şüphelilerden İlker K'nın elindeki bardakla Şener'in kafasına vurduktan sonra rastgele savurmaya devam ettiği, tanık ve diğer şüphelilerin beyanlarına yansıdı.
Adli Tıp Kurumu, Şener'in boyun bölgesindeki delici ve kesici alet yarası nedeniyle öldüğü raporunu verdi. Ayrıca Şener'in ölümüne neden olan cam kırığı üzerinde şüphelilerden bazılarının doku izleri tespit edildi.
SUÇLAMA "CANAVARCA HİSLE İNSAN ÖLDÜRMEK"
İddianamede, birlikte hareket ettikleri ve acıma hissi duymadan bardak kırığıyla eylemi gerçekleştirdikleri belirtilen tutuklu şüpheliler İlker K, Ali G, Semih S. ile tutuksuz şüpheliler Jale E. ve Gözde G. "canavarca hisle kasten öldürmek" ile suçlandı.
Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabulü halinde sanıklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.
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