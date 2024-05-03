Hatay’da evlerini kaybeden yurttaşlar için yapılan dairelerde yaşamak, konteynerde yaşamaktan zor

Yayınlanma: 03.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2024 - 04:00

6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’da barınma sorunu sürüyor. Kurada kendisine TOKİ konutu çıktığı bildirilen yurttaşlar, anahtar teslimi için AFAD tarafından çağrıldı. Kendilerine çıkan konutlara giden yurttaşlar, balkon demir korkuluklarının, mutfak musluğunun, eviyenin, elektrik ve su tesisatının hatta oda kapılarının bile olmadığı dairelerle karşılaştı. Depremin üzerinden 15 ay geçmesine karşın verilen sözler yerine getirilmedi. Binlerce yurttaşın hâlâ konteynerlerde yaşam mücadelesi verdiğini ve kötü koşulları hijyen sorunları ve daha birçok yaşamsal tehlikeyle karşı karşıya olduğunu anımsatan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Yurttaşlar gösterilen konutlarda yaşamanın mümkün olmadığını görüyorlar” dedi. Yurttaşların kendi çabalarıyla ulaştığı aracı firmalardan “Dairelerin yaşanabilir bir hâlâ getirilebilmesi için en az iki aylık bir işin olduğu” cevabını aldıklarını belirten Kara, yurttaşların bu durumu iletebilecek yetkili bir muhatap bulamadığına dikkat çekti.

‘İKİ AYDAN ÖNCE OLANAKSIZ’

Kara, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bize ulaşan birçok depremzede yurttaşımız, şubat sonunda deprem kurasında kendilerine konut çıktığını öğreniyorlar ve anahtar teslimi için AFAD tarafından çağrıldıklarını belirtiyorlar. Söz konusu daireleri görmeye giden yurttaşlarımız onlara gösterilen konutlarda yaşamanın mümkün olmadığını görüyorlar. Taşınmaz tespit föylerine imzalarını atıyorlar, aradan geçen süreye karşın hiçbir yetkiliden cevap alamayan yurttaşlarımız, kendi çabalarıyla oradan oraya giderek çözüm bulmaya, cevap aramaya çalışıyorlar. Depremzedelerimiz müteahhit ve AFAD’dan da cevap alamayınca müşavir firmayla görüşmeye gidiyor ve söz konusu dairelerin tesliminin en az iki aydan önce olanaksız olduğunu öğreniyorlar.”

‘SORUNU AFAD ÇÖZMELİ’

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara AFAD’ın acilen sorunları dinlemesi, çözmesi ve mağduriyetlerin katlanarak artmasına engel olması gerektiğini belirterek “Hatay’da var olan onlarca sorun yurttaşımızın günlük hayatını halihazırda çekilmez kılmaktadır. Hataylılara yaşatılan bu mağduriyet çözülene kadar bu durumun takipçisi olacağım” dedi.

