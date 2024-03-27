Antakya’da kuvvetli fırtına... Ağaç yola devirildi!

Hatay’ın Antakya ilçesinde kuvvetli fırtınanın etkisiyle ağaç yola devrildi. O sırada çevrede birilerinin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 11:41
Antakya’da kuvvetli fırtına... Ağaç yola devirildi!
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Doğu Akdeniz’de geçen gün etkili olan fırtına ve kuvvetli yağış Antakya ilçesinde de olumsuzluklara neden oldu.

Kuvvetli yağışla birçok iş yerini ve binayı su basarken, kuvvetli fırtına da bir ağacın yola devrilmesine neden oldu.

Ağacın devrildiği sırada çevrede birilerinin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Ağaç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.


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