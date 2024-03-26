Hatay'da fırtına çatıları uçurdu! Konteynerler su altında kaldı...

Yayınlanma: 26.03.2024 - 08:55

Güncelleme: 26.03.2024 - 08:55

Merkez Defne ve Antakya ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan ve gece devam eden sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Defne ilçesine bağlı Orhanlı Mahallesi'ndeki bir konteyner kentte yer alan kafenin çatısı, fırtına nedeniyle uçtu.

Fırtına nedeniyle uçan çatı, konteynerlere çarparak zarar verdi. Kentte bazı yapıların çatıları da fırtınada zarar gördü. Öte yandan depremzedelerin yaşadığı bazı konteyner kentlerde sağanak yağıştan dolayı su baskınları meydana geldi.

Depremin yıkıma uğrattığı Antakya'daki Tarihi Uzun Çarşı'da da sağanak nedeniyle büyük su birikintileri oluştu.

Yetkililer, su baskınlarından zarara uğrayan yerlerde çalışma başlattı. Sağanak yağış ve fırtına, kentte aralıklarla etkisini sürdürüyor.