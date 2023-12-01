Antakya'daki altyapı ihalesini Saray yolu yapan AKP'li İsmail Keleş aldı: Dikmece köyü de kapsam alanında

Yayınlanma: 01.12.2023 - 18:26

Güncelleme: 01.12.2023 - 18:26

Pazarlık usulüyle yapılan ihaleyi, 1 milyar 760 milyon 104 bin 528 TL bedelle İntaş Taahhüt Yapı ve Sarıosmanoğlu İnşaat Madencilik Nakliyat Turizm ve Ticaret Limited Şirketi iş ortaklığı aldı.

ŞİRKET ‘TANIDIK’ ÇIKTI

Sarıosmanoğlu inşaatın kurucuları arasında eski AKP Trabzon İl Başkan Yardımcısı İsmail Keleş yer alıyor. AKP İl Genel Meclisi üyesi olarak da görev yapan Keleş, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Trabzon’da AKP’li yöneticilerle birlikte sokakları gezerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy istemişti. Keleş’in kurucuları arasıda olduğu Sarıosmanoğlu isimli şirket Marmaris Okluk Koyu'na inşa edilen Cumhurbaşkanlığı yazlık sarayının da yol ihalesini almıştı.

Sarıosmanoğlu İnşaat şirketi aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor. Şirket AKP döneminde kamudan aldığı ihalelerle hızla büyüdü. Şirket, 2017 yılından bugüne dek 20 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 6 milyat 541 milyon 684 TL.

‘KAMULAŞTIRMA YAPILMADI’

Antakya’da 6 ve 7’nci bölgede yapılması planlanan söz konusu proje Dikmece köyününün bir bölümünü de kapsıyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Hatay Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyon Başkanı avukat Ecevit Alkan, “Bu ihalesi yapılan yerlerle ilgili kamulaştırma yapılmadı. Yetkililer burada arazisi bulunan yurttaşların mağdur edilmediğini ve paraların ödendiğini söylüyor. Bu iddilar gerçeği yansıtmıyor. Kamulaştırma yapılan yerlerle ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldık. Ancak bu ihalesi yapılan yerlerde kamulaştırma dahi yapılmadı. Şu an fiili olarak yurttaşların yerlerine el koyup yol yapıyorlar” dedi. Alkan, konuyla ilgili hukuki sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.