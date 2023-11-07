Tapulu tarım arazileri için mücadele ediyorlardı: Dikmece’de yürütmeyi durdurma kararı
Hatay Dikmece'de acele kamulaştırma yoluyla topraklarına el konulan köylülerin direnişi sonuç verdi. Dikmeceli yurttaşlar tapulu tarım arazilerinin ellerinden alınmasıyla ilgili yargı süreci başlatmıştı. Hatay 3. İdare Mahkemesi konuyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Depremden sonra acele kamulaştırılma kapsamına alınan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) konut yapılması planlanan Hatay’ın Dikmece Köyü’ndeki çalışmalar iş makineleri eşliğinde başlamıştı. Yaşam alanlarını savunan köylülere polis müdahale etmiş ve söz konusu olay kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.
Tapulu tarım arazileri ve zeytinliklerinin kamulaştırılmasına karşı arazilerini savunan köylüler konuyu yargıya taşıdı. Hatay 3. İdare Mahkemesi’nden Dikmeceli yurttaşları sevindirecek bir haber geldi. Söz konusu davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı.
Kararda, “Olayın niteliğine ve davanın durumuna göre yürütmenin durdurulması isteminin, dava konusu işlemin niteliği itibariyle uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek olması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevapları alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süreleri geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi” ifadeleri yer aldı.
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