Antalya Alanya'da 'safari' faciası: 1 ölü, 9 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Polonyalı turistleri taşıyan safari aracı takla attı. Kazada 1 Polonyalı turist hayatını kaybederken 9 turist yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 17:43
Antalya Alanya'da 'safari' faciası: 1 ölü, 9 yaralı
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Kaza, Antalya - Alanya istikameti D-400 karayolu tünel çıkışında meydan geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen safari aracı, beton mikseri ve otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazanın ardından safari aracı takla atarak sürükledi.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ters dönen safari aracında sıkışan 1 turist olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 9 turist ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.


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Alanya Antalya polonya turist

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