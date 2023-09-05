Trafik kazası geçirmişti... Sanatçı Sümer Ezgü'den ilk açıklama: 'Yan yatıp sürüklendik'

Yayınlanma: 05.09.2023 - 10:39

Güncelleme: 05.09.2023 - 10:39

Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü ve ailesi, önceki gün Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kazayı çektiği bir video ile anlatan Ezgü, iyi olduklarını ifade etti.

"HEP BİRLİKTE YAN YATIP, SÜRÜKLENDİK"

Kaza anına dair ayrıntıları sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla anlatan Sümer Ezgü, durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Arkadaşlar, bu geçirdiğimiz kazayla ilgili sürekli arayanlar var hepinize teker teker cevap veremiyorum. Bizde bir şey yok, karavanla yokuş aşağı inerken çekme karavanı kurtarmak mümkün olmadı. Sağa - sola yalpalayarak, refüje vurarak bize devrildi. Hep birlikte yan yatıp, sürüklendik. İyiyiz bir sorun yok, ilginize çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Ezgü ayrıca, "Ciddi bir kazaydı. Yoldan yardıma gelen duyarlı vatandaşlarımıza, trafik ekibi, itfaiye ve ambulans ekibine çok teşekkür ederim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Sümer Ezgü, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobil ile çekme karavan devrilmişti. Seyir halindeki cipin kontrolden çıkarak devrildiği kazada sürücü Ezgü ile araçta bulunan ailesi yara almadan kurtuldu.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolü kaybettiğini ifade eden Ezgü, "Oğlum Berlin'de konservatuarı kazanmıştı. Oğlumu bırakmak için Almanya'ya gidiyorduk. Yokuş aşağı inerken fazla hızlı değildim ama rüzgar bizi savurdu. Refüje çarparak devrildik. Eşim ve iki çocuğum da yanımdaydı. Çok şükür hiçbirimize bir şey olmadı. Oğlumun eşyaları da karavandaydı. Aracımız ve eşyalar zarar gördü" diye konuşmuştu.