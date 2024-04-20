Antalya balık avı sezonunu 529 ton ile kapattı

Yayınlanma: 20.04.2024 - 11:48

Güncelleme: 20.04.2024 - 12:36

Antalya, Alanya, Finike, Kaş ve Kalkan’da barınak işleten su ürünleri kooperatifleri dahil olmak üzere bölgede bulunan 16 kooperatife hizmet veren Antalya Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Kırdı sezonu değerlendirdi.

TEKNE BAĞLAMA ÜCRETİYLE ILE BARINAK KIRASI ARASINDA BÜYÜK ÇELİŞKİ VAR

Kırdı, barınakların yüksek kiralama bedelleriyle tekne bağlama ücretlerinin düşüklüğü arasındaki çelişkiye dikkat çekerek, “Barınaklar Tarım Orman İl Müdürlükleri’nin belirlediği ücret tablosu dışına çıkamıyor ve bizlerin tekne bağlama dışında bir gelirimiz bulunmuyor. Kirayı ödeyemiyor, personel maliyeti, ek su gideri, bakım onarım ve diğer giderleri karşılayamıyoruz” dedi.

Kırdı, balıkçı barınaklarının kiraların düşürülmesinin, tekne bağlama ücretlerinin arttırılmasının ve personel maliyetlerinde sübvansiyon sağlanmasının sorunların çözümünde önemli katkısı olacağını söyledi.

BARINAKLAR İÇİN İMAR DÜZENLEMESİ YAPILMALI

Kırdı, imar düzenlemeleri ile portatif küçük işletmeler kurularak devir hakkı olmaksızın üçüncü şahıslara bu işletmelerin kiralanabilmesi, balıkçı tekneleri dışındaki teknelere çekek hizmetlerinin verilmesine de imkân sağlanmasıyla balıkçı barınaklarının denizcilere, balıkçılara en iyi şekilde faydalı olabileceklerini söyledi.

TEKNE ÇOK, BARINAK YOK

Antalya’da tekneler için yeterince barınak olmadığını, mevcutların da kapasitesinin yetersiz olduğunu söyleyen Kırdı, “Vatandaşlar denizciliğe özendiriliyor, çok güzel hoş. 1 milyon kişi amatör denizci belgesine sahip, tekneler alınıyor ancak bu tekneler için yer yok. Özel tekneler için rıhtım ve iskele yapabilirsek hem bizim gelirimiz artar, hem kaçak istilacı tekne sorunu çözülür hem de tekne bağlama yeri sorunu çözülür. Ayrıca alternatif balıkçı barınaklarının bir an önce projelendirilip yapılması gerekiyor” dedi. İstilacı teknelerin neden önlenemediği ile ilgili sorumuza ise Kırcı “Bu teknelerle ilgili yönetmeliğe göre bizler huzur, güven ve emniyeti bozan gemileri ve kişileri uyarırız ve gerekiyorsa barınak dışına çıkarılmalarını sağlarız. Bu konuda kurum ve kolluk güçlerimizin desteği ve uygulayacağı yaptırımlar sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır” cevabını verdi.

ARTAN MAZOT FİYATLARI BALIKÇILIĞI VURUYOR

572 kayıtlı ruhsatlı balıkçı teknesinin Antalya’da balıkçılık yaptığı bilgisini veren Kırcı, sezonda bölge dışından teknelerin de bölgede avcılık yaptığını söyledi. Kırcı, başta mazot olmak üzere artan üretim maliyetleri ve kaçak avcılığın balıkçılığı olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, balıkçılar için sübvansiyonların sağlanmasını talep etti.

ANTALYA İÇİN BÖLGESEL BALIKÇILIK KURALLARI BELİRLENMELİ

Balıkçılık kurallarının her bölgenin kendi ihtiyaç ve özelliklerine göre bölgeselleştirilmesi gerektiğini savunan Kırcı, bunun stok belirlemede de etkin bir sonuç sağlayacağını ileri sürdü.

LAGOS VE YAZILI ORKİNOS AVLANMA BOYU DEĞİŞTİRİLMELİ

Orkinos kotaları için kooperatif ve birliklere pay ayrılması gerektiğini belirten Kırdı, Antalya’da balıkçıların lagos avlanma yasağının 1 Haziran- 30 Ağustos yerine, 1 Haziran- 15 Temmuz tarihleriyle değiştirilmesini, lagos boy yasağının 40 cm, yazılı orkinosun ise 30 cm’e indirilmesini talep ettiğini söyledi.

Kırdı, sezonda 520 ton balık avlandığını, bakanlık teşvikleri kapsamında 2023 yılında toplam 10 bin 390 adet balon balığı toplandığı bilgisini verdi. .