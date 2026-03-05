Antalya Barosu’ndan ‘Epstein’ açıklaması: ‘Epstein dosyası Savarona davasını akıllara getiriyor’

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi, ABD’de yürütülen yargı süreçleri kapsamında kamuoyuna yansıyan ve uluslararası boyutta insan ticaretiyle çocukların cinsel istismarına ilişkin ağır iddialar içeren Jeffrey Epstein dosyasında Türkiye ve özellikle Antalya bağlantısına ilişkin ortaya çıkan bilgileri ciddiyetle takip ettiklerini açıkladı.

Merkezin başkanı Av. Serap Ertuğrul tarafından yapılan açıklamada Antalya’da görülen ve kamuoyunda “Savarona davası” olarak bilinen organize suç örgütü yargılamasını hatırlattı.

Ertuğrul, “Savarona davasında ortaya çıkan bazı yöntemler ile Epstein dosyasında yer alan iddialar arasında benzerlikler bulunduğu görülmektedir” dedi.

Her iki olayda da lüks otel ve yatların kullanılması, yabancı uyruklu küçük yaştaki mağdurların transferi ve istismar iddialarında üst düzey bürokratlarla iş insanlarının adının geçmesi gibi unsurların iddiaların ciddiyetini artırdığını belirten Ertuğrul, durumun kapsamlı bir soruşturmayı zorunlu kıldığını ifade etti.