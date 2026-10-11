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Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir kimdir? Büşra Özdemir nereli, kaç yaşında?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir kimdir? Büşra Özdemir nereli, kaç yaşında?

11.10.2026 23:54:00
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Haber Merkezi
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir kimdir? Büşra Özdemir nereli, kaç yaşında?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in yaşamı araştırılıyor. Peki, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir kimdir? Büşra Özdemir nereli, kaç yaşında?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından belediye meclisi tarafından yapılan oylamada başkanvekili seçilen Büşra Özdemir'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir kimdir? Büşra Özdemir nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

BÜŞRA ÖZDEMİR KİMDİR?

Büşra Özdemir, 1988 yılında Antalya'da doğdu. İlk ve ortaöğretimini Âdem Tolunay Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimini Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Özdemir, lisans eğitiminin ardından Akdeniz Üniversitesi'nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans yaptı. 2013 yılında Antalya Barosu'na kayıt olarak serbest avukatlık mesleğine başladı.

BÜŞRA ÖZDEMİR'İN SİYASİ YAŞAMI

Büşra Özdemir, 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi seçildi ve bu görevle birlikte Türkiye'nin en genç kadın meclis üyeleri arasında yer aldı. Görev süresince Divan Kâtipliği yaptı; İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk, Gençlik ve Spor gibi çeşitli belediye komisyonlarında aktif olarak yer aldı. 2019 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi Meclis Üyeliğine seçilen Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nde Encümen Üyeliği ve Harita Komisyonu Başkanlığı, Konyaaltı Belediyesi'nde ise Hukuk Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

5 Temmuz 2025'te Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "rüşvet" iddialarıyla tutuklanması sonrası, 11 Temmuz 2025'te belediye meclisi tarafından yapılan gizli oylamada başkanvekili seçildi; ilk turda 75 oy aldı. Seçim sonrası yaptığı konuşmada "Torosların evladının emaneti" ve "Yörük kızıyım" ifadelerini kullanmıştır.

BÜŞRA ÖZDEMİR'İN ÖZEL HAYATI...

Büşra Özdemir evli ve 1 kız annesi.

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