Antalya Büyükşehir Belediyesi duyurdu: D400 karayolu ulaşıma kapandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi D400 karayolunun şiddetli dolu ve yağmurdan dolayı ulaşıma kapandığını ve ekiplerin yol açma çalışmalarına destek verdiğini açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi duyurdu: D400 karayolu ulaşıma kapandı
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ANKA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 20:25

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada Demre Beymelek Mahallesi İskele mevkiinde aşırı dolu ve yağış nedeniyle D400 karayolunun 4 noktadan kapandığı belirtildi. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makinelerinin yol açma çalışmalarında görev aldığını bildiren belediyenin açıklaması şu şekilde:

"Demre Beymelek Mahallesi İskele mevkiinde aşırı dolu ve yağış nedeniyle D400 karayolu 4 noktadan kapandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makineleri yol açma çalışmalarında görev alıyor. Saat 17:00 civarında şiddetli dolu ve yağmurdan dolayı çamur akıntısı ve sel meydana geldi. Yağış nedeniyle yolda meydana gelen birikintiler sonrası D400 karayolu 4 noktadan tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Çok sayıda araç yolda kalırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makineleri hızla harekete geçerek yol açma çalışmalarına destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait kepçeler yolda biriken doluların temizlenmesinde görev alırken, yolun kısa sürede açılabilmesi için çalışmalar hummalı bir şekilde sürdürülüyor."


Etiketler: #Antalya Büyükşehir Belediyesi #karayolu

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