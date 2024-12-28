Muş-Kulp karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı!

Yayınlanma: 28.12.2024 - 11:15

Güncelleme: 28.12.2024 - 11:15

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle ekipler bölgede zorlu bir çalışma yürütürken, seyahat güvenliği açısından Muş-Kulp karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu yolda kar temizleme çalışması başlattı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamada, “Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle seyahat güvenliği açısından yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunu kısa sürede yeniden ulaşıma açmak için mücadele ediyoruz” denildi.