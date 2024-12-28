Muş-Kulp karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı!

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Muş-Kulp karayolunun 23-50. kilometreleri arası ulaşıma kapatıldı.

Muş-Kulp karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı!
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AA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 11:15

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle ekipler bölgede zorlu bir çalışma yürütürken, seyahat güvenliği açısından Muş-Kulp karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu yolda kar temizleme çalışması başlattı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamada, “Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle seyahat güvenliği açısından yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunu kısa sürede yeniden ulaşıma açmak için mücadele ediyoruz” denildi.


Etiketler: #kar yağışı #karayolu #Kulp #Muş

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