Muş-Kulp karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı!
Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Muş-Kulp karayolunun 23-50. kilometreleri arası ulaşıma kapatıldı.
Kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle ekipler bölgede zorlu bir çalışma yürütürken, seyahat güvenliği açısından Muş-Kulp karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu yolda kar temizleme çalışması başlattı.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamada, “Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle seyahat güvenliği açısından yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunu kısa sürede yeniden ulaşıma açmak için mücadele ediyoruz” denildi.
Etiketler: #kar yağışı #karayolu #Kulp #Muş
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