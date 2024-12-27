İnegöl-Domaniç karayolunda yoğun kar yağışı!
Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
İnegöl ilçesinin yüksek kesimlerinde öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İnegöl-Domaniç karayolunun 25'inci kilometresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyonlar ile zinciri bulunmayan otomobillerin geçişine izin verilmedi.
Kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan otomobil, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Bölgede karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.
Etiketler: #Bursa #kar yağışı #karayolu
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