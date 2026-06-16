Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni dalga operasyon: 10 kişi hakkında gözaltı kararı!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi daha gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet", "suçtan elde edilen gelirin aklanması", "edimin ifasına fesat karıştırmak" iddialarına ilişkin ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda Antalya Büyükşehir Belediyesinde genel sekreter olarak görev yaparken aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Cansel Çevikol Tuncer'in eşi V. Tuncer ve kayınvalidesi N. Tuncer, belediye ve belediye iştiraki şirketlerde görev yapan B.A, D.A, E.B, M.Ş, N.I, R.S.Ö, S.Ü. ve Ş.A. gözaltına alındı.