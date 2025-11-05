Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: Gözaltılar var!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.11.2025 09:29:00
DHA
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında düzenlenen 8'inci dalga operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde yeni operasyon düzenlendi.

'Rüşvet' soruşturması kapsamında düzenlenen 8'inci dalga operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. 

Ayrıca şüphelilerin evlerinde arama da yapıldı.

