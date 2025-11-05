Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: Gözaltılar var!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde yeni operasyon düzenlendi.
'Rüşvet' soruşturması kapsamında düzenlenen 8'inci dalga operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca şüphelilerin evlerinde arama da yapıldı.
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde yeni operasyon düzenlendi.
'Rüşvet' soruşturması kapsamında düzenlenen 8'inci dalga operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca şüphelilerin evlerinde arama da yapıldı.