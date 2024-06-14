Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne tuzak mı kuruluyor?

Yayınlanma: 14.06.2024 - 13:22

Güncelleme: 14.06.2024 - 13:23

Antalya’nın en değerli alanlarından biri olan Sarısu Mesire Alanı’nın kiralanması yılan hikayesine döndü. 2006 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Orman Genel Müdürlüğü’nden 29 yıllığına kiralanmıştı. Ancak alanın tip b’den tip c’ye çevrilmesi gerekçe gösterilerek sözleşme iptal edilmiş, Büyükşehir Belediyesi bunun üzerine alana 15 milyon 340 bin TL yatırım yapmış olduğu için sözleşmenin iptaline dava açmıştı. Dava devam ederken Orman Genel Müdürlüğü Sarısu Mesire Alanı için tekrar 12 milyon 340 bin TL bedelle ihaleye çıktı, Antalya Büyükşehir Belediyesi 12 milyon 400 bin TL vererek ihaleyi kazandı.

Bunun üzerine Orman Genel Müdürlüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden davasını geri çekmesini talep etti ve Büyükşehir Belediyesi de bu talebe uyarak davayı çekti. Bu işlemin ardından gelen haber ise ihalenin yeterli rekabet koşulu oluşmadığı gerekçesiyle iptali oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi durumu tuzak olarak nitelendiren şu açıklamayı yaptı:

“HALKA TUZAK KURAN ZİHNİYET”

“Sarısu Mesire Alanı'nı siyasete alet eden, halkın hakkı olan bu çok değerli alanı, ihale bedelinden fazla bir ücretle kazanmamıza rağmen ihale iptaliyle halkın elinden alan, ihaleyi aldığımız için kazanacağımız davadan çekilmemizi talep ederek halka adeta tuzak kuran bu zihniyeti kınıyor, yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı belirterek, Sarısu Mesire Alanı'nın gerçek sahibi olan halkımıza bu haksız durumu saygılarımızla bildiriyoruz.”

KAMACI: TARIM BAKANI BU İŞLERİ BİLMİYOR

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ‘da bugün partililerle bayramlaşmadan önce konuya değindi.

“Kazanmış olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı ihale rekabet şartlarına uymadığı için iptal edildi, bir kurum ihaleye girdiği için. Biz bu memlekette çok gördük. Daha önce bir kişi ihaleye girdiği halde Rekabet Kurulu onları ihalesini iptal etmedi ama Cumhuriyet Halk Partili Belediye ihaleye girdiği için, iptal edildi. Son dönemlerin modası normalleşme ve yumuşama, gölge bakanlar arasında görüşmeler sunarken, Cumhurbaşkanının bu sürece katkısı varken sanırım Tarım ve Orman Bakanlığı’nın haberi yok ki bu ihaleyi iptal ediyor. Ya Tarım Bakanı bu işleri bilmiyor ya bu normalleşme ilişkileri sağlam ilerlemiyor. Bunu kamuoyunun takdirine sunuyorum. Bu alanın yeniden tahsis edilmesi için önümüzdeki günlerde yapılacak ihaleye Büyükşehir Belediyesi hukuken ihale şartlarına uygun tekrar girecektir. Kararlıyız ve haklıyız. Antalya’nın en güzel yeri. Belediye işletiyor, kurumsal yapısı var. Özel şirketlere göre daha ucuza işletilen bir yer, buna rağmen elimizden alınıyor, bunu yapan bakanlığı kınıyorum”