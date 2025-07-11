Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel hakkında soruşturma

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Muratpaşa ilçesinde katıldığı açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özel’in etkinlik sırasında, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesindeki mevcut bir soruşturma evrakıyla ilgili olarak "gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaydığı" belirtildi. Bu nedenle, Özel hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında işlem başlatıldığı kaydedildi.

Başsavcılık açıklamasında, "Özgür Özel isimli, siyasi parti lideri olan milletvekili kişinin Antalya ili Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirilen açık hava etkinliğinde kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayması şeklinde gelişen eylemleri nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.