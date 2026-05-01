1.05.2026 04:00:00
Güncellenme:
Bülent Ecevit
Antalya’da 34 kişi için gözaltı kararı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik operasyonda 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 27 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET Özel Sağlık ve Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Ltd. Şti’ye yönelik operasyonda 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

34 kişiden 27’si gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisinin cezaevinde, ikisinin ise yurtdışında olduğu bildirildi. Gözaltı kararı verilenler arasında büyükşehir belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek ve genel sekreter Cansel Tuncer Çevikol da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek’in de aralarında bulunduğu üç kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıld

