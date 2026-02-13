Antalya'da acı olay... Ölüm arkadaşının aracında yakaladı!

Alanya ilçesine bağlı Yaylalı Mahallesi Cerenler Sokak'ta dün saat 19.30 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Hasan Çakmak (25) ile arkadaşı S.B.'nin (33) bulunduğu 07 APE 537 plakalı hafif ticari araca, seyir sırasında, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından dışarıdan tabancayla ateş açıldı.

Araçta yolcu konumunda bulunan Hasan Çakmak, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İncelemede; Hasan Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çakmak'ın cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.