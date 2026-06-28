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Antalya'da bir kişi panaromik asansörden düşerek hayatını kaybetti

Antalya'da bir kişi panaromik asansörden düşerek hayatını kaybetti

28.06.2026 12:24:00
Güncellenme:
İHA
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Antalya'da bir kişi panaromik asansörden düşerek hayatını kaybetti

Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde bulunan yaklaşık 35 metrelik panaromik asansörden düşen 41 yaşındaki Ufuk Nuroğlu hayatını kaybetti. Nuroğlu'nun manzarayı izlemek isterken dengesini kaybettiği öne sürüldü. Olayın ardından güvenlik kameraları incelemeye alındı.
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Olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Beach Park'ta bu sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. 

İHA'nın aktardığı bilgiye göre, yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki panaromik asansörden manzara izlemek isteyen 41 yaşındaki Ufuk Nuroğlu dengesini kaybedip 35 metre yükseklikte aşağıya düştü. 

Asansörün yanında hareketsiz birin yattığın gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ufuk Nuroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. 

Olay yeri inceleme ve ilgili birimin yaptığı ayrıntılı incelemede ilk belirlemelere göre Ufuk Nuroğlu'nun yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ufuk Nuroğlu'nu cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlgili Konular: #Antalya #asansör

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