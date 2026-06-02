Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalya'da 'Devlet biziz' paylaşımına gözaltı

Antalya'da 'Devlet biziz' paylaşımına gözaltı

2.06.2026 10:36:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Antalya'da 'Devlet biziz' paylaşımına gözaltı

Antalya'da sosyal medya üzerinden "Devlet biziz" paylaşımı yapan 17 yaşındaki E.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "12'den sonra Antalya'da devlet biziz" ifadesi yer alan sosyal medya paylaşımına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda paylaşımı yapan kişinin 17 yaşındaki E.K. olduğu tespit edildi.

Harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Konular: #Antalya #gözaltı

İlgili Haberler

Banka yöneticilerinin isimlerini kullanan çeteye operasyon: 89 gözaltı
Banka yöneticilerinin isimlerini kullanan çeteye operasyon: 89 gözaltı İstanbul merkezli 27 ilde, banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarının isim ve fotoğraflarını izinsiz kullanarak 'sahte yatırım grupları' oluşturan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 89 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında değeri 4 milyar 606 milyon TL’yi bulan şirket ve mal varlıklarına el konuldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 3 kişi gözaltında
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 3 kişi gözaltında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişiden 3'ü gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 1 kişi aranıyor.
Gözaltına alınan 83 öğrenci hakim karşısında
Gözaltına alınan 83 öğrenci hakim karşısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 83 öğrenci, ilk kez yargıç karşısına çıktı.