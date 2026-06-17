Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Karain Havaalanı ve Eğitim Merkezi'nde eğitim uçuşu yapan uçak pist dışına çıktı. Türk Hava Kurumu'nda pilotaj eğitimi alan bir öğrenci tek başına yaptığı uçuş sonrasında sert iniş gerçekleştirdi. Pistten çıkan uçakta pilot adayı yara almadı. Hafif hasarlı uçak hangara çekildi.
Antalya'da eğitim uçuşu yapan uçak pistten çıktı
Antalya’daki Karain Havaalanı ve Eğitim Merkezi’nde eğitim uçuşu sırasında pist dışına çıkan uçakta bulunan pilotaj öğrencisi olaydan yara almadan kurtuldu.
17.06.2026 20:54:00
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DHA