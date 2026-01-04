Antalya'da erkek şiddeti: Eşini ve 7 yaşındaki kızını bıçakla öldürdü!

Olay, Serik ilçesi Orta Mahalle’de bulunan 2 katlı evin 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan ile eşi Songül Canatan (41) arasında akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Zübeyir Canatan, önce eşini daha sonra da 7 yaşındaki kızı Sena Canatan’ın bıçakla boğazını kesti. Olay sonrası sabah saatlerinde komşuları, evin kapısının açık olduğunu fark edince durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

OLAY SONRASI ANKARA’YA GİTMİŞ

Olay yerine gelen ekipler, anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından anne Songul Canatan ve ilkokul 1. sınıfa gittiği öğrenilen kızı Sena Canatan’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cinayet zanlısı baba Zübeyir Canatan’ın ise olay sonrası şehirlerarası otobüsle memleketi Ankara’ya gittiği ve karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

"NE GÜRÜLTÜ, NE DE ÇIĞLIK DUYDUK"

Ev sahibi Şaban Bülüç, 2 yıldır ailenin kendi evinde ikamet ettiğini ve kavga ettiklerini dahi duymadıklarını belirterek, "2 yıldır buradalar, kavgaları gürültüleri olmazdı. Birbirlerine en ufak bir kötü söz dahi söylediklerini duymadım. Sesi soluğu çıkmazdı. Hatta geçen gün kendisi gelip ‘Şu kirayı belirleyelim, yılı doldu’ dedi. Dün kavga gürültülerini de duymadık. Ben balıktaydım, bırak çabuk gel dediler. Geldiğimde polis ve ambulans buradaydı. Ne zaman oldu bilemiyoruz. Biz ne gürültü duyduk, ne çığlık duyduk, hiçbir şey duymadık. Ne yaptı uykuda mı yaptı, nasıl yaptığı da belli değil"