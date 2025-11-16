Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalya'da eski CHP ilçe başkanına 'rüşvet'ten gözaltı

16.11.2025 10:52:00
DHA
Antalya'nın Serik ilçesinde eski CHP ilçe başkanı Y.E., hakkında başlatılan 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Serik'te iş insanı Ü.Ş., Antalya'daki bir kurumda işini yapma karşılığında Y.E.'nin kendisinden 400 bini peşin, 1 milyon lira rüşvet talep ettiği iddiasıyla adli makamlara başvurdu.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün, Ü.Ş.'nin seri numaraları alınan paraları Y.E.'ye teslim ettiği anda jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı. Y.E. jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Y.E.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Ziraat mühendisi Y.E., 2018- 2020 yılları arasında CHP Serik İlçe Başkanlığı yapıyordu.

 

