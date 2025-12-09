Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalya'da feci kaza... Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

9.12.2025 08:52:00
DHA
Muratpaşa ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Batuhan Çakmak (17), hayatını kaybetti. Kaza haberi üzerine olay yerine gelen genç sürücünün ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde dün akşam saat 21.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Batuhan Çakmak idaresindeki 07 BIF 239 plakalı motosiklet, aynı istikamette giden Muzaffer C. Yönetimindeki 03 ADF 699 plakalı damperli kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletinden fırlayan ve metrelerce savrulan Çakmak, başına aldığı darbe nedeniyle ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yerde hareketsiz yatan Batuhan Çakmak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kamyonet sürücüsü Muzaffer C. ise, polis merkezine götürüldü.

YAKINLARI OLAY YERİNDE FENALAŞTI

Kaza nedeniyle bulvarın bir şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Motosiklet çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Çakmak’ın cenazesi, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza haberi üzerine olay yerine gelen Batuhan’ın anne ve babası sinir krizi geçirdi. Ekipler, fenalaşan aile bireylerini sakinleştirip, ekip aracına bindirdi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

