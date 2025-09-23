Antalya'da iki midibüs çarpıştı: 2'si ağır 15 yaralı!

Kaza, saat 09.00 sıralarında Alanya- Antalya D400 kara yolunun Konaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen tur midibüsü, aynı yönde ilerleyen şehir içi yolcu midibüsüne arkadan çarptı.
2'Sİ AĞIR 15 YARALI
Araçlarda büyük çapta hasarın oluştuğu kazada 2'si ağır, 15 kişi yaralandı.
Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar ekiplerin çalışması sonrası yoldan kaldırılırken, trafik de normale döndü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.