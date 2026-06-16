Antalya'da kentsel dönüşümdeki apartmanda korkutan yangın: Ekipler müdahale etti!

Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 569 sokakta kentsel dönüşüm kapsamındaki 4 katlı apartmanın 1'inci katında dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, dairede hasar meydana geldi.

Yangın sırasında bazı vatandaşlar sokağa çıkarak ekiplerin çalışmalarını takip ederken, bazıları ise balkon ve pencerelerinden müdahaleyi izledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.