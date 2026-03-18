Antalya'da komşu ailelerin kavgası kanlı bitti: Yaralılar var!

Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi 571 Sokak üzerinde dün saat 23.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; birbirine komşu iki aile arasında kız isteme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç., S.G. ve C.Ç. yanlarında getirdikleri pompalı tüfekler ve tabanca ile ateş etmeye başladı. Pompalı tüfek ve tabancadan çıkan saçma ve kurşunların hedefi olan Tuncay Ş. ve Demir C. bacak ve kollarından yaralandı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle adrese Motorize Polis Timleri, resmi ve sivil ekipler, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler, kalabalık grubu sakinleştirmekte zorlanırken bölgeye takviye ekipler gönderildi.

KAÇAN 3 KİŞİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Ekipler, kargaşadan faydalanarak olay yerinden kaçan M.Ç., S.G. ve C.Ç.’nin yakalanması için bölgede çalışma başlattı. Saçma ve kurşunların hedefi olan Tuncay Ş. ve Demir C. ise, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından aynı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Ekiplerin çevrede yaptığı incelemede, olayda kullanılan 2 adet pompalı tüfek ve tabanca olay yerine yakın bir noktada bulunan evin bahçesinde ele geçirildi. İki kişinin yaralanmasına sebep olan olayın ardından kaçan M.Ç., S.G. ve C.Ç. Motorize Polis Timleri ve bölge ekibi tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Üç kişi ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ele geçirilen pompalı tüfekler ve tabanca üzerinde inceleme yaptı.