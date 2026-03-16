Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

16.03.2026 17:47:00
DHA
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada İbrahim Ava hayatını kaybetti.

Ergani ilçesine bağlı kırsal Yakacık Mahallesi’nde öğle saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada İbrahim Ava, tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ava, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın ardından kaçan şüpheli A.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

