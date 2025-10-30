Antalya’da lisede protesto: Erdoğan'ın posterini indiren öğrenci hakkında 'okuldan uzaklaştırıldı' iddiası

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türk Bayrağı’nın yanına AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterinin asılması yönündeki talimatı ülke genelinde tartışma yaratmaya devam ediyor. Bu uygulamaya tepkilerin en dikkat çekici olanı Antalya’da yaşandı. Bileydi Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törende öğrenciler, kararı alkışlarla protesto etti.

Tören sırasında okul bahçesinde bulunan öğrenciler tepkilerini sürdürürken, sınıflardan birinin penceresinden Erdoğan’ın posteri bir öğrenci tarafından içeri çekildi. Poster, öğrencinin katlamasıyla üzerindeki resim görünmez hale getirildi.

CEZA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük yankı uyandırdı. Sözcü'de yer alan habere göre, görüntülerde posteri toplayan öğrencinin okul yönetimi tarafından disiplin kuruluna sevk edildiği ve uzaklaştırma cezası aldığı öne sürüldü.

Okul müdürü Gökmen Güler’in, öğrencinin davranışını “saygısızlık” olarak nitelendirerek cezai işlem uygulanmasını talep ettiği iddia edildi.

"DEVLETİMİZE KARŞI YAPILMIŞ BİR EYLEM"

AKP Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Niyazi Alkan, olaya ilişkin yaptığı açıklamada “Bu bilinçsiz eylem, devletimize ve milletimize karşı yapılmış bir eylemdir” ifadelerini kullandı.