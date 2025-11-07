Antalya'da muhtarlık seçiminde başlayan husumet kanlı bitti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.11.2025 14:20:00
Alanya ilçesinde muhtarlık seçiminden sonra aralarında husumet olan 4 kişinin yaylada keşif sırasında başlayan kavgası kanlı bitti.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Hocalar Mahallesi Söğüt Yaylası'nda dün öğle saatlerinde korkunç bir kavga meydana geldi.

İddiaya göre; Hocalar Mahallesi muhtarlık seçimi sırasında aralarında husumet olan eski muhtar İ.Ç. (53), M.Ç.(51), S.Ç. (31) ve A.A. (55) arasında tartışma çıktı. Eski muhtar İ.Ç.'nin ruhsatlı tabancasıyla tarafları tehdit etmesi üzerine kavgaya dönüşen olayda; M.Ç. adlı şahsın, İ.Ç.'yi bacağından bıçakla yaraladığı, S.Ç. adlı şahsın da A.A.'nın başına sopayla vurarak yaraladığı öne sürüldü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralanan İ.Ç. ve A.A. ambulansla hastaneye götürülürken, jandarma ekipleri M.Ç., S.Ç. ve tedavisinin ardından İ.Ç.'yi gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

