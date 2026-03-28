Antalya'da otomobil dereye gömüldü: 3 kişi canını zor kurtardı

28.03.2026 12:15:00
DHA
Antalya’nın Serik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, balıkçı barınağı olarak kullanılan dereye uçtu. Araçta bulunan 3 kişi, sulara gömülen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak faciadan kurtuldu.

Boğazkent Mahallesi'nde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, balıkçıların barınak olarak kullandığı dereye uçtu. Otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı. Otomobilin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kaza sonrası olay yerine giden mahalle muhtarı Özkan Uysal, "Mahallemizde balıkçı teknelerinin durduğu barınağın içerisine otomobilin uçtuğu öğrendik. Araçtaki 3 kişinin kendi imkanlarıyla kara çıkmış. Polise bilgi verdik. Deredeki otomobili çıkarmak için çalışma başlatıldı" dedi. 

