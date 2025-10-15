Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: Tutuklamalar var!

Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: Tutuklamalar var!

15.10.2025 14:19:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: Tutuklamalar var!

Kentte düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, yasadışı bahis sitelerine ait panel ve para trafiğini yönettikleri belirlenen şüphelilerin, finans ofisi olarak kullandıkları 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Konular: #Antalya #Operasyon #tutuklama #yasa dışı bahis

İlgili Haberler

Yerlikaya duyurdu: 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu, 59 gözaltı!
Yerlikaya duyurdu: 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu, 59 gözaltı! Bakan Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yasa dışı bahis reklamı yaptıkları tespit edildi: 10 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi!
Yasa dışı bahis reklamı yaptıkları tespit edildi: 10 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi! Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ile kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen, yüksek takipçi sayısına sahip 10 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı aldı.
Batman'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Batman'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 4 kişi tutuklandı Batman’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.