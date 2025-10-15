Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: Tutuklamalar var!

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, yasadışı bahis sitelerine ait panel ve para trafiğini yönettikleri belirlenen şüphelilerin, finans ofisi olarak kullandıkları 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.