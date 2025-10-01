Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yerlikaya duyurdu: 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu, 59 gözaltı!

Yerlikaya duyurdu: 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu, 59 gözaltı!

1.10.2025 08:49:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Yerlikaya duyurdu: 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu, 59 gözaltı!

Bakan Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Şüphelilerden 34'ünün tutuklandığını, 25'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"9 aylık hesap hareketlerinde 22 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edilmesi üzerine, Mersin merkezli Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa'da operasyonlar düzenlendi. Mersin Valimizi, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

İlgili Konular: #Operasyon #gözaltı #Ali Yerlikaya #yasa dışı bahis

İlgili Haberler

Milyarlık yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
Milyarlık yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var! Kayseri'de 2 milyar 170 milyon 106 bin TL işlem hacimli çevrim içi yasa dışı bahis oyunlarında banka hesaplarıyla para nakline aracılık ettiği tespit edilen 11 şüpheli, gözaltına alındı.
Derkan Başer liderliğindeki yasa dışı bahis örgütüne operasyon: 3 kişi tutuklandı
Derkan Başer liderliğindeki yasa dışı bahis örgütüne operasyon: 3 kişi tutuklandı Derkan Başer'in liderliğini yaptığı yasa dışı bahis suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan beş şüpheliden 3'ü tutuklandı, iki kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Yasadışı bahis operasyonunda 11 tutuklama...
Yasadışı bahis operasyonunda 11 tutuklama... Malatya'da düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'inin tutuklandığı açıklandı.