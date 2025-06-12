Antalya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi'nde Termessos Bulvarı üzerinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark edenyurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimliği, yüz tanıma sistemiyle belirlendi. Yaşamını yitiren kişinin, Kayhan İbrahim Toker (37) olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Toker'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.



