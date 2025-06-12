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Antalya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu!

Antalya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu!

12.06.2025 10:18:00
Güncellenme:
DHA
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Antalya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu!

Muratpaşa ilçesinde yol kenarında bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin 37 yaşındaki Kayhan İbrahim Toker olduğu tespit edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi'nde Termessos Bulvarı üzerinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark edenyurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimliği, yüz tanıma sistemiyle belirlendi. Yaşamını yitiren kişinin, Kayhan İbrahim Toker (37) olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Toker'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


İlgili Konular: #Antalya #ceset #cansız beden

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