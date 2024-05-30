Antalya halinde işçi sıkıntısı

Yayınlanma: 30.05.2024 - 13:17

Güncelleme: 30.05.2024 - 13:30

Gece gündüz trafik ve hareketin eksik olmadığı Antalya Hali’nde çiftçiler kamyon kamyon sebze meyveyi hale taşırken, komisyoncular, ihracatçılar TIR'larla ürünü yurtiçinde ve yurtdışındaki tüketiciler için satın alıp pazarlayıp naklediyor. Tüm bu işlemler için ihtiyaç duyulan beden işçisine ise ulaşılamıyor. Ya da şöyle söyleyelim, Türk vatandaşı olan beden işçisine ulaşılamıyor.

Adalet Yandık, özellikle paketlemede işçi bulmakta sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek, “Kendi çocuklarımız tembelleşti, çalıştıramıyoruz. İşçilikte bizi ayakta tutan Suriye kanadı, onların olmasından bir yandan rahatsızız ama bir yandan da onlar olmasalar daha da kötü oluruz” diyor.

ANTALYA’DA SURİYELİ YOK AMA VAR

Suriyelilerin yerleşimine, oturumuna tamamen kapalı 16 ilden biri olan Antalya’da meyve sebze toptancı halinin yükünü aslında Suriyeli işçiler çekiyor. Herkesin bildiği bir sır artık bu. Bazen resmen yoklar ama emekleriyle oradalar. Hamaliye işlerini Suriyeli erkek işçiler yüklenirken, sebze meyvelerin seçilmesi, paketlenmesi ve kasalamasında kadın işçiler ter döküyor.

"SURİYELİ TERCİH ETMİYORUZ, SURİYELİ'YE MECBUR KALIYORUZ"

Türk vatandaşı yerine Suriyeli işçi çalıştırdıkları için eleştirilen tüccarlarsa “1000 TL yevmiye ile işçi bulamıyoruz, biz Suriyeli’yi tercih etmiyoruz, Suriyeli'ye mecbur kalıyoruz” diyor.

Yılmaz, karşılaştığı işçi sıkıntısını “Halimizde ve çiftçiler için çok büyük eleman sıkıntısı var. Şu an Suriyeliler olmasa biz şikayetçiyiz ama gitsin istemiyoruz, 3 gün geliyor 4. gün kafasına göre gelmiyor, 5 gün geliyor işten çıkartamıyoruz. İşçilikleri de iyi güzel değil ama onları da gönderdiğinizde yerine işçi yok. Mevcut bu insanlara katlanarak çalıştırmak zorundayız. Personel sıkıntımız büyük. İş bulamıyoruz diyorlar. İş beğenmiyoruz. Günlük yevmiye 1000 lira. Aylık 30 bine halde çalışacak adam bulamıyoruz anlayamadım gitti” sözleriyle yorumluyor.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi, domates üreticisi ve komisyoncusu Cüneyt Doğan da “Terleyecek, işte çalışacak personel bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Bunun için de Suriyelilere başvuruyoruz. İlla Suriyeli olacak diye bir şey yok. Birçok ülkede görüyoruz kendi toplumu çalışmıyorsa farklı ülkeden çalışmaya insan getiriyorlar. Bu denetimli bir şekilde güzel olabilir, çalışma izni olabilir. Suriyeli, Suriyeli olmasa da yabancı işçiyi çalıştırmayı kabul etmemiz lazım. Kendi insanımız çalışmıyor, daha rahat işlerde çalışmak istiyorlar, çalışabiliyorlarsa eyvallah. Biz Suriyeli tercih etmiyoruz, Suriyeli’ye mecbur kalıyoruz.

SURİYELİLERİN İSTİHDAMI DÜNYA BANKASI KREDİSİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Suriyelilerin istihdamı konusu TBMM’de Dünya Bankası’nın Türkiye’ye verdiği kredinin anlaşmasıyla gündeme gelmiş, muhalefet anlaşma kapsamında 11 bin Suriyeli'ye tarım sektöründe kadro verileceğini iddia etmiş, iktidar kanadı bu bilgiyi inkâr etmişti.