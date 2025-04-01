Antalya Havalimanı'nda hareketli dakikalar! Yolcu uçağı acil iniş yaptı

Yayınlanma: 01.04.2025 - 09:34

Güncelleme: 01.04.2025 - 09:34

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, dün İsrail'den dönüş yapan Polonya'ya ait yolcu uçağının, teknik arıza nedeniyle Antalya Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptığını söyledi.

Polonya Enter Havayolları'na ait uçaktaki mürettebat ile 180 yolcunun bekleme salonuna alındığını, yiyecek, içecek tüm ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Seyitoğlu, şunları kaydetti:

"Uçakta, İsrailli bir öğrenci grubu bulunuyordu. Havalimanında tüm ihtiyaçları karşılandı. Sağlıkla ilgili bir problemleri bulunmuyor. Geldikleri uçak arızalı olunca ikinci uçak istenmişti. O uçak da arızalı çıkınca üçüncü uçak istendi. Diğer iki uçağın da onarımına teknisyenler tarafından devam ediliyor. İçerisinde İsrailli öğrenci grubunun bulunduğu mürettebat ile 180 yolcu, tahliye için gönderilen son uçakla Polonya'ya gitti."