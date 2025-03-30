Lüks marka CEO’su uçakta tacize uğradı: 'Kabin ekibi görmezden geldi'

Yayınlanma: 30.03.2025 - 14:55

Güncelleme: 30.03.2025 - 14:55

Uluslararası bir uçuşta yaşadığı cinsel taciz nedeniyle American Airlines’a dava açan 37 yaşındaki Neel Elsherif, Brooklyn Federal Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede şoke edici iddialarda bulundu.

Lüks vegan deri markası Mela dahil üç farklı şirketin CEO’su olan Elsherif, geçen yıl 27 Mayıs’ta New York’tan Milano’ya yaptığı uçuşta yanında oturan bir erkek yolcunun yaklaşık bir saat boyunca mastürbasyon yaptığını belirtti.

Olayın, uçaktaki premium ekonomi sınıfında gerçekleştiğini belirten Elsherif, 3 bin dolarlık koltukta otururken, şampanya içen yolcunun önce pantolonunun üzerinden kendisine dokunmaya başladığını, ardından da açıkça cinsel eyleme giriştiğini ifade etti.

Kabin ekibinin uzun süre boyunca koridorda görünmemesi nedeniyle müdahale edilemediğini söyleyen CEO, olay sırasında büyük panik yaşadığını vurguladı.

“ERKEKLER BÖYLE ŞEYLER YAPAR” YANITI

Taciz sona erdiğinde durumu bir kabin görevlisine bildiren Elsherif, yardım beklerken şoke edici bir yanıtla karşılaştı.

Uçuş görevlisinin, “Erkekler böyle şeyler yapar” diyerek durumu önemsizleştirdiğini, hatta kendi eşinin de benzer davranışlarda bulunduğunu söylediğini ileri sürdü.

Mürettebatın saldırgan yolcuyla yüzleşmemesi ve olayı resmi olarak raporlamaması, davanın temel iddialarından biri oldu.

“ARAP OLDUĞUM İÇİN CİDDİYE ALINMADIM”

Elsherif, yalnızca cinsel tacize uğradığını değil, aynı zamanda etnik kökeni nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını da iddia ediyor.

Şikayetinin yeterince dikkate alınmamasının ardında Arap kökenli olmasıyla ilgili önyargıların yattığını savunuyor.

Davada, ihmal, duygusal sıkıntıya yol açma ve ayrımcılık suçlamaları yer alıyor.

American Airlines ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “American Airlines, bizimle seyahat eden herkese olumlu bir deneyim sunmak için çaba göstermektedir. Şikayette yer alan iddiaları inceliyoruz” ifadelerini kullandı.