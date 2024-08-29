Yolcu olay çıkardı: Uçak İzmir’e acil iniş yaptı

Londra-Antalya seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçakta bulunan bir yolcu olay çıkardı. Yolcunun, kendisini uyaran yolculara ve kabin ekibine saldırması üzerine uçak İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcu polis tarafından gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 29.08.2024 - 23:25
Yolcu olay çıkardı: Uçak İzmir’e acil iniş yaptı
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Pegasus Havayolları'nın PC-5822 sefer sayılı TC-NBH kuyruk tescilli Londra-Antalya seferini yapan uçağı, bir yolcunun olay çıkarması üzerine İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na acil iniş yaptı. 

Yolcunun, önce yanındaki yolculara daha sonra da kabin ekiplerine sözlü tacizde bulunduğu öğrenildi. Olayın tartışmaya dönüşmesi üzerine pilot, İzmir Adnan Menderes Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek acil iniş yapacağını belirterek park yerine polis talep etti. 

Uçak sorunsuz bir şekilde havalimanına inerken yolcu gözaltına alındı. Yolcunun indirilmesinin ardından uçak seferini tamamlamak üzere 19.10'da İzmir'den havalandı.


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