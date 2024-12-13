Antalya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Soner Akdoğan: 'İnsan inşaat mühendisi olmaya çekiniyor'

Yayınlanma: 13.12.2024 - 21:33

Güncelleme: 13.12.2024 - 21:34

Akdoğan, mühendisin elinden çıkan yapıda yıllar içinde denetimsiz altyapı değişiklikleri, tadilatlar yapıldığını, kaçak yapılar eklendiğini, bu kaçak yapıların imar affı ile meşrulaştırıldığını ancak yapıdaki tüm değişikliklere rağmen yasalara göre yapıda deprem ya da başka bir nedenle oluşan tüm can kaybından, maddi zarardan dolayı o yapının fenni müellifi inşaat mühendisinin yargılanmasının doğru olmadığını söyledi.

Akdoğan “Yaşadığımız şehre Antalya’ya bir bakın. Halen yapıldığı dönemin dış cephe boyasıyla duran yapılar var, yalıtımı yapılmamış, bodrumlarına rutubetten girilmiyor, nemden apartman çürümüş. Apartmanda biri tadilat yapmış, balkonu içeri almış, salonun duvarını yıkmış mutfakla birleştirmiş, doğalgaz gelmiş, tesisatın yeri değişmiş, kirişler, kolonlar yıkılmış. Bu bina yıkıldığında geriye sadece molozlar kaldığında bu işlemlerin tespiti yapılamıyor.

Arşivden kağıtlar çıkarılıyor, kim yapmış bu binayı 1970 yılında şu mühendis yapmış diye bulunup yargı önüne çıkarılıyor. Ya da mühendisin bitirdiği yapıya kaçak yapılar eklenmiş, sonra e devletten harcını yatırmış imar barışından faydalanmış. Hiç o eklediği yapı binanın taşıyıcı sistemlerine ne etki etmiş bakılmıyor yine sanık o güvensiz denetimsiz yapıyı affedenler değil o yapıyı yapan inşaat mühendisi oluyor. O da yetmiyor, eğer mühendis hayatını kaybetmişse, tazminat çocuklarına, torunlarına rücu ediyor. Ben mesleğimi yapmaya korkuyorum. İnsan inşaat mühendisi olmaya çekiniyor” diyerek “Hangi meslekte böylesi bitmeyen bir illiyet bağı var?” diye soruyor.

"BİNALAR DA ASANSÖRLER, ARAÇLAR GİBİ ZORUNLU PERİYODİK BAKIM VE DENETİMDEN GEÇMELİ"

Akdoğan, onlarca bazen yüzlerce bazen binlerce insanın kullandığı yapıların tıpkı basit elektronik cihazlarda olduğu gibi kullanım kılavuzlarının üretilmesinin, periyodik bakım ve denetimlerinin yapılmasının mevzuatla yaptırım da içerecek şekilde zorunlu hale getirilmesini “Ben bir araba aldım, sonra onun ne lastiğini değiştirdim, ne muayenesini yaptırdım, doğru ve optimum şekilde kullanmadım, fren, vites yağını kontrol etmedim, balataları yaktım, bir de üzerine modifiye yaptım sonra da gittim kaza yaptım. Şimdi arabayla ilgili kullanıcının tüm bu tasarrufları göz ardı edilerek, kazanın sorumlusu arabayı üreten mühendis mi olmalıdır? Hal böyleyken, yapıların da kullanımı, bakımı, yapılardaki tadilatlar, değişimler periyodik denetim altına alınmalıdır” sözleriyle önerdi.