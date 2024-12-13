Antalya'da 'irtikap' skandalı: Polis memuru tutuklandı

2016 yılında Şırnak ilinde görev yapmakta iken FETÖ soruşturmasından dolayı KHK ile görevinden ihraç edilip 2020 yılında tekrar görev Antalya’da başlayan polis memuru, ‘irtikap’ suçundan tutuklandı.

Antalya'da 'irtikap' skandalı: Polis memuru tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 16:21

Şırnak’ta görev yaparken FETÖ soruşturmasından dolayı 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten çıkarılıp 2020 yılında tekrar göreve iade edilerek Antalya’da göreve başlayan polis memuru A.K.’nin, “Evrak eksikleri bulunan yabancı uyruklu şahısların işlerini halledeceğini” söyleyerek farklı zamanlarda 7 ayrı yabancı uyruklu şahıstan toplam 130 bin 300 Türk lirası ve 11 adet çeşitli ebatlarda altın, ziynet eşyası aldığı iddiaları üzerin çalışma başlatıldı.

Yapılan tespitler sonucunda polis memuru A.K. isimli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. “İrtikap” suçundan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adlî makamlarca tutuklandı.


Etiketler: #Şırnak #Antalya #polis

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