Antalya Kepez'de anaokulu öğretmeni Şeyda Yazgan, yatağında ölü bulundu
Antalya'da özel bir anaokulunda öğretmenlik yapan Şeyda Yazgan (32), yatağında ölü bulundu. Yazgan'ın ölüm nedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Antalya'nın Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5721 Sokak’taki müstakil bir evde ailesiyle birlikte oturan anaokulu öğretmeni Şeyda Yazgan, dün işten geldikten sonra rahatsızlanınca hastaneye gitti.
Tedavisi sonrası eve dönen Yazgan, iddiaya göre ailesiyle geç saatlere kadar sohbet etti, ardından da odasına geçip uyudu. Saat 10.00 sıralarında aile kızları Şeyda’yı kahvaltıya çağırmak için girdikleri odasında, yatakta hareketsiz buldu.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Seda Yazgan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Şeyda Yazgan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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