Antalya konaklama vergisinden payını almakta ısrarcı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 14:56

Güncelleme: 30.10.2024 - 15:01

Antalya Kent Konseyi de bir açıklama yayınlayarak, Antalya’nın konaklama vergisinden neden ve nasıl pay alması gerektiğini somut önerilerle ortaya koydu.

2023’TE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Antalya Kent Konseyi Ekonomi ve Turizm Çalışma Grubu uzun süredir yaptığı çalışmanın sonuçlarını yayınlayarak Antalya’nın turizm konaklaması vergisinden pay almasının gerekliliğini öne sürdü.

Konaklama vergisinin ilk olarak 2019 yılında düzenlendiğinin, 2020 yılında yürürlüğe girdiğini ancak Covid salgını nedeniyle ertelenerek 2023 yılında yürürlüğe girdiğinin ve konaklama vergisinin oranının yüzde 2 olduğunun hatırlatıldığı açıklamada konaklama vergisinin sadece bir merkezi idareye gelir getirecek şekilde düzenlenmesinin yerel yönetimler açısından yol açtığı olumsuz sonuçlara işaret edildi.

TURİZM KENTLERİNDE YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET YÜKÜ ARTARKEN GELİRLERİ ARTMIYOR

Kent Konseyi, yerli yabancı konaklama talebinin yoğunlaştığı Antalya gibi turistik kentlerde toplu ulaşım, yol ve kavşak yapım, bakımı aydınlatılması, su, kanalizasyon ve yağmur suyunun uzaklaştırılması, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, temizlik, itfaiye, acil yardım ve kurtarma, katı atık toplanması ve bertarafı, otopark gibi yerel hizmetlerden yararlananların sayısının da çoğalması dolayısıyla yerel yönetimlerin hizmet yükünün arttığını ancak gelirlerinin bu yükle paralel olarak artmadığına dikkat çekildi.

Bu durumun gelecek yıllarda turistlere verilecek hizmete olumsuz yansımaları olabileceği konusunda uyarıda bulunulduğu açıklamada yurt dışındaki turistik cazibe merkezi olan ülke ve kentlerde, alınan konaklama vergisi miktarlarından ve bu verginin yerel yönetimlere aktarılma yöntemlerinden örnekler verildi.

ANTALYA NÜFUSUNUN YÜZDE 11’İNDEN FAZLASINA HİZMET VERİYOR

Antalya’ya 2023’ke toplam 29,3 milyon yerli ve yabancı turistin geldiğinin ve 107,6 milyon gece konaklandığı bilgisinin verildiği açıklamada, Antalya’daki belediyelerin kendi nüfsununun yüzde 11 oranında ek bir nüfusa hizmet verdiği ortaya konuldu.

KONAKLAMA VERGİSİNİN YEREL YÖNETİME AKTARILMASINDA YÖNTEM ÖNERİLERİ

Açıklamada, konaklama vergisinin belediye geliri olarak düzenlenmesi halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tahsil edilen tutarın ilgili ilçe ve büyükşehir belediyesine aktarılması ve bunun %30’unun büyükşehir belediye payı ve %70’inin ilçe belediyesi payı olabileceği önerildi.

Verginin belediye geliri olarak düzenlenmemesi halinde de belediyeler arasında toplam geceleme sayısı dikkate alınarak Antalya’ya %42’sinin aktarılabileceği bir başka öneri olarak sunuldu.

YEREL YÖNETİMLERİN KONAKLAMA VERGİ GELİRİNİ NASIL KULLANACAĞININ SINIRLARI ÇİZİLSİN

Önerilerin ardından belediyelerin konaklama vergisinden elde edecekleri geliri cari giderleri yerine ulaşım, su ve atık su gibi hizmetlerde kullanmasının düzenleme altına alınması gerektiğine işaret edililerek, turizm beldelerinin cazibesinin arttırılarak uzun vadede ülke ekonomisinin turizmden daha büyük fayda sağlayacağı savunuldu.

Kent Konseyi’nden 1.5 Euro'dan 3 Euroya konaklama vergisi tarife önerileri: