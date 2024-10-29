Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya açıklarında deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Antalya'nın Demre ilçesinin 267 kilometre uzağında 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya açıklarında deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 19:57

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Demre ilçesinin 267 kilometre uzağında 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. 

Buna göre deprem, yerin 7.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


Etiketler: #afad #deprem #Akdeniz #Antalya

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