Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya açıklarında deprem!

Yayınlanma: 29.10.2024 - 19:57

Güncelleme: 29.10.2024 - 20:08

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Demre ilçesinin 267 kilometre uzağında 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem, yerin 7.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.