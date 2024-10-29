Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya açıklarında deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Antalya'nın Demre ilçesinin 267 kilometre uzağında 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Demre ilçesinin 267 kilometre uzağında 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem, yerin 7.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 29, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [267.88 km] Demre (Antalya)
Tarih:2024-10-29
Saat:19:43:34 TSİ
Enlem:33.80667 N
Boylam:30.25583 E
Derinlik:7.6 km
Detay:https://t.co/Kif22MeX0S@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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