Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 25. yılını gala konseriyle kutlayacak

Yayınlanma: 28.10.2024 - 17:25

Güncelleme: 28.10.2024 - 17:25

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, "25. Yıl Gala Konseri"nde sanatseverlerle buluşacak.

Konser, 1 Kasım saat 20.30'da Antalya Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın 25. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konseri, orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş yönetecek. Konserde, Tolga Taviş'in orkestranın 25'inci yıl dönümü için bestelediği 1. Senfonisi'nin dünya prömiyeri yapılacak.

Konserde ayrıca, piyanist Gökhan Aybulus piyano repertuvarının başyapıtlarından Franz Liszt'in 1. Piyano Konçertosu'nu seslendirecek.

Konserin biletleri AKM gişesi ve "biletinial.com" adresinden temin edilebilecek.