Antalya L Tipi Cezaevi’nde kayıt dışı görüşme sağlayan savcı ve cezaevi müdürüne beraat

21 Eylül 2021 Salı, 04:00

Antalya L Tipi Cezaevi’ne, 3 Ekim 2018 tarihinde, “kaçak giriş yapılması” olayına ilişkin “görevi kötüye kullanma” suçundan haklarında dava açılan dönemin Antalya Başsavcı Vekili Gürkan Kütük ile Antalya L Tipi Cezaevi Müdürü Tuncay Avanaş beraat etti. Kararı veren Yargıtay 9. Ceza Dairesi “suç unsurlarının oluşmadığını” gerekçe gösterdi. Dönemin Antalya L Tipi Cezaevi 2. Müdürü Z.K. karara itiraz etti. Kütük’ün avukatlığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Kürşat Köhle’nin üstlenmesi ise dikkat çekti.

Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlüsü olduğu iddia edilen Yüksel Uğurlu’ya soru işareti yaratan “kayıt dışı” bir ziyaret gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı. Antalya Başsavcı Vekili Gürkan Kütük, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Kürşat Köhle, yanlarında iki kadın ve bir erkekle birlikte, 3 Ekim 2018’de, cezaevine “kayıt dışı” girmişti. Cezaevine girişlerde turnikelerden geçilirken, göz retina okuma sistemi kapatılmıştı. Erdoğan’ın avukatının da olduğu altı kişi, koğuşundan getirtilen Yüksel Uğurlu ile özel bir odada, 37 dakikalık bir görüşme gerçekleştirmişti. Cezaevi müdürü, görüşmenin, babası ölen Yüksel Uğurlu’ya başsağlığı dilemek için yapıldığını iddia etmişti. Ancak savcılık, Uğurlu’nun babasının ziyaretten altı gün sonra öldüğünü tespit etmişti.

CEZAEVİNDE KARŞILAŞTIK

Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin Kütük ve Avanaş hakkında verdiği beraat kararında ifadelere de yer verildi. Savcı Kütük, meslekte 22. yılını doldurduğunu, 15 yılını ceza infaz kurumunda geçirdiğini dile getirerek cezaevlerinde olağan dışı görüşmelerin olduğunu belirtti. Kütük, “Olağandışı görüşmelerden kastım tutuklunun veya hükümlünün psikolojik ve sağlık dumunun kötüye gitmesi durumunda, ceza infaz yönetimiyle karar alarak görüş günü olmasa bile yakınlarıyla görüştürüyoruz. İddiaya konu olay günü şahsın yakınlarıyla cezaevinde karşılaştık, psikolojik durumundan dolayı görüştüler. Mevzuata aykırı işlem yapmadık” dedi. Avanaş ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek başsavcının talimatlarını yerine getirdiğini ifade etti. Mahkeme, Kütük ve Avanaş’ın ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

Dönemin Antalya L Tipi Cezaevi 2. Müdürü Z.K., Yargıtay’ın beraat kararlarına itiraz ederek dilekçesinde, “Hükümlü Yüksel Uğurlu’nun psikolojisinin bozuk olduğu gerekçesiyle görüştürme yaptırdıkları kisvesi altında masumane bir görüş havası yaratılmıştır. Yaşanan olayda Uğurlu ile ilgili Psiko Sosyal Servis tarafından düzenlenmiş bir rapor ve ileri tetkik tedavi için sevkinin yapıldığı bir rapor sunulmamıştır. Kişinin bu yönde bir probleminin olduğu, görev yaptığım dönem içerisinde Kurum 2. Müdürü olarak bizlere bildirilmedi. Bize bildirilen hükümlü Yüksel Uğurlu’nun, savcı Kütük’ün tanıdığının olduğu konusunda bilgilendirme yapılmıştır” dedi.

Dilekçenin devamında şu ifadelere yer verildi: “Davaya katılma talebimin reddedilmişti. Bu olayda zarar gören benim. Olayın açığa çıkarılmasına iştirak ettiğim gerekçesi ile hakkımda dava açıldı, beraat ettim. Ayrıca 20 ay süre ile görevden uzaklaştırıldım. Disiplin Kurulu kararı ile de iki yıl kademe ilerlemesi cezası uygulanmasına hükmedildi...Beraat kararında hukuka aykırılık bulunmaktadır. Beraat kararının bozulmasına karar verilmesini talep ediyorum” ifadeleri yer aldı.