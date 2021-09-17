Cezaevi memurlarının sıkıntılarını anlatan dernek başkanına kınama cezası verildi

17 Eylül 2021 Cuma, 04:00

Salgın sürecinde zor koşullarda çalışan cezaevi memurlarının sıkıntılarını gazetemize anlatan Ceza ve Tevkifevleri Memurları Derneği (CTEMDER) Başkanı Mustafa Balık hakkında “yetkili olmadığı halde basına bilgi ve demeç vermek” suçunu işlediği iddiasıyla disiplin soruşturması açıldı. Balık’a disiplin soruşturması kapsamında kınama cezası verildi.

Ceza ve Tevkifevleri Memurları Derneği (CTEMDER) Başkanı ve infaz koruma memuru olan Mustafa Balık, salgın sürecinde zor koşullarda çalışan cezaevi memurlarının sıkıntılarını 8 Aralık 2020’de gazetemize anlatmıştı. Balık, çalışanların karantina kapsamında cezaevinde kaldıklarını ve evlerine dönemediklerini belirterek, “1 Nisan’dan bu yana izole çalışıyoruz. Ailemizden ayrı olmak zorunda kaldık. Cezaevine virüs yayılmasın diye bu tedbiri alıyorlar ama personeli cezaevine hapsetmelerini anlayamıyoruz. Bunun karşılığında bize ne ücret ödeneceği söylendi ne de hak ettiğimiz izinlerle ilgili bir şey denildi” demişti.

Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Amirliği tarafından açılan disiplin soruşturması kapsamında savunması alınan Balık ilgili derneğin kurucusu ve başkanı olduğunu belirtti. Balık, “Ayrıca CTE Teşkilatı personellerinin üye olduğu, 30 bin 450 üyeli en büyük sosyal medya gruplarından birisi olan ‘Cezaevi Sendikası’ isimli Facebook grubunun kurucusu ve yöneticisiyim. Yine 20 bin takipçisi olan ‘Ceza ve Tevkifevleri Personelleri’ isimli sosyal medya sayfasının sahibi ve yönetcisiyim. Grup ve sayfalarda cezaevi personellerinin sorun, talep, öneri, sosyal, kültürel, hukuki, mevzuat ve yönetmelikler üzerine değerlendirme, bilgilendirme ve duyuru yapıyoruz, bilgi paylaşımı yapıyoruz” dedi.

YÜZLERCE ÇALIŞAN ARADI

Balık şöyle devam etti: “Yüzlerce cezaevi çalışanı arayarak 2021 yılına devretmeyecek olan ve yanacak izinlerini yazılı veya sözlü olarak kurumlardan talep ettiklerini ancak personel yetersizliği gerekçeleri ile reddedildiğini söylediler. Çözüm için destek ve yardım istediler. Haber içeriğinin tamamı ‘çalışma ve dinlenme hakkı, düşünce ve kanaat hürriyeti, dilekçe hakkı, toplantı ve dernek kurma hakkı kapsamında kalan konulara ilişkindir. Disiplin soruşturmasına konu edilecek bir fiil ve eylem bulunmamaktadır” dedi. Balık’a disiplin soruşturması kapsamında kınama cezası verildi.