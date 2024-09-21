Antalya merkezli 6 ilde 'Kuyu-27' operasyonu: 32 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-27" operasyonunda 32 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, elebaşılığını Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda suç örgütü üyesi 32 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Antalya Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Antalya merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Konya ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını darbederek ikametlerini, iş yerlerini ve araçlarını kurşunladıkları, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve ölümle tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyon sonucu 23 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda para ele geçirildi."
Operasyonu koordine eden güvenlik güçlerini kutlayan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursu olsun organize suç örgülerini çökertip adalete teslim etmeye kararlıyız. Allah ayağınıza taş değdirmesin, milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.
Antalya merkezli 6?? ilde elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Beratcan Gökdemir’in yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-27” operasyonu düzenlendi??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 21, 2024
Operasyon sonucu organize suç örgütü üyesi 3??2?? şüpheli yakalandı??
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;… pic.twitter.com/jNgV2hWowZ
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