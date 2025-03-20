Antalya merkezli 6 ilde tefeci suç örgütü operasyonu: 4 şirkete kayyum atandı

Yayınlanma: 20.03.2025 - 12:54

Güncelleme: 20.03.2025 - 12:54

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda Antalya merkezli 6 ilde C.F.'nin elebaşılığını yaptığı tefeci organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 650 personelin katılımı ile 61 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 45 şüpheli yakalandı. Aramalarda, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda çek/senet, tapu, satış sözleşmesi, telefon ve bellek ele geçirildi. Yaklaşık 15 milyar TL değerinde; 250 odalı beş yıldızlı otel, organize sanayi bölgesindeki fabrika bulunan 220 dönümlük arazi, 3 apartman, 2 büyük et entegre tesisi, 29 villa, 6 iş yeri, 71 arsa/tarla, 76 araç ile 4 şirkete el konuldu. 4 ayrı şirkete ise kayyım ataması yapılarak adli tahkikat başlatıldı.

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; tefe faizi uygulayarak mağdurları birden fazla tefeciye borçlandırdıkları, çekleri ve senetleri şantaj, tehdit yoluyla tahsil ettikleri ve mağdurların şikayetçi olmalarını engelledikleri, teminat olarak aldıkları çekleri ise faktoring şirketlerinden nakit paraya çevirerek, çek bedeli üzerinden yüksek oranlarda komisyon adı altında faiz bedeli aldıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında; 'Suç işlemek amacı ile örgüt kurmak', 'Tefecilik', 'Silahla tehdit', 'Kasten yaralama', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı.